В Крыму при пожаре пострадали четыре ребенка

В результате пожара пострадали четыре ребенка, их госпитализировали
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Накануне, 3 апреля при пожаре в жилом двухэтажном доме в селе Марфовка Ленинского района Крыма пострадали четыре ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Сообщение о пожаре поступило в 09:13. По прибытии пожарные выяснили, что в коридоре одной из квартир первого этажа двухэтажного жилого дома загорелся натяжной потолок. Возгорание ликвидировали в течение 10 минут, его площадь составила 10 квадратных метров.
– В результате пожара пострадало четверо несовершеннолетних, которые были госпитализированы, – говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются.
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