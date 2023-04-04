В Крыму при пожаре пострадали четыре ребенка

В результате пожара пострадали четыре ребенка, их госпитализировали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне, 3 апреля при пожаре в жилом двухэтажном доме в селе Марфовка Ленинского района Крыма пострадали четыре ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 09:13. По прибытии пожарные выяснили, что в коридоре одной из квартир первого этажа двухэтажного жилого дома загорелся натяжной потолок. Возгорание ликвидировали в течение 10 минут, его площадь составила 10 квадратных метров.

– В результате пожара пострадало четверо несовершеннолетних, которые были госпитализированы, – говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50