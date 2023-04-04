Участники СЭЗ в Севастополе с 2015 года вложили в экономику города около 14 млрд рублей

На начало текущего года на различных этапах реализации в Севастополе находилось 397 проектов Фото: Анастасия ЖУКОВА

С 2015 года участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Севастополе осуществили капиталовложений в экономику региона на сумму около 14 млрд рублей. Об этом сообщила замгубернатора Севастополя Мария Литовко, ее слова приводятся на сайте правительства региона.

– Общий объем вложений за все время действия СЭЗ в Севастополе составил порядка 14 млрд рублей. Участники реализуют проекты в сферах услуг, промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, в том числе рыболовства, туризма, транспорта, топлива и энергетики, социальной сфере, – сказала Литовко.

На начало текущего года на различных этапах реализации в Севастополе находилось 397 проектов.

В 2022 году показатель объема капиталовложений в экономику региона составил 2,8 млрд рублей – на 1,5 млрд больше, чем было запланировано. За прошлый год участниками свободной экономической зоны было создано 1 384 рабочих места.

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