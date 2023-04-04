За девять лет Крым получил за счет приватизации 14 миллиардов рублей

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За девять лет Крым получил за счет приватизации имущества более 14,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства имущественных и земельных отношений.

За девять лет работы этого ведомства крымский бюджет получил 34,6 миллиарда рублей в виде неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета.

– В первую очередь стоит отметить, что Министерством было образовано и вовлечено в оборот свыше 10 тысяч земельных участков, – сообщила глава ведомства Лариса Кулинич.

За счет передачи недвижимости в аренду удалось получить 6 миллиардов рублей. Еще около миллиарда поступило в бюджет за счет продажи земли. За девять лет крымская казна получила более 14,4 миллиарда рублей от приватизации имущества. Еще 4,2 миллиарда составили дивиденды.

– На торгах было реализовано имущество, закрепленное за подведомственным министерству учреждением Распорядительная дирекция имущества Республики Крым, на сумму свыше 12 миллиардов рублей, – отметили в Минимущества.

Более 3 миллиардов рублей – поступления в бюджет в виде налога на прибыль и НДС от продажи имущества.