За девять лет Крым получил за счет приватизации 14 миллиардов рублей

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За девять лет Крым получил за счет приватизации имущества более 14,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства имущественных и земельных отношений.
За девять лет работы этого ведомства крымский бюджет получил 34,6 миллиарда рублей в виде неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
– В первую очередь стоит отметить, что Министерством было образовано и вовлечено в оборот свыше 10 тысяч земельных участков, – сообщила глава ведомства Лариса Кулинич.
За счет передачи недвижимости в аренду удалось получить 6 миллиардов рублей. Еще около миллиарда поступило в бюджет за счет продажи земли. За девять лет крымская казна получила более 14,4 миллиарда рублей от приватизации имущества. Еще 4,2 миллиарда составили дивиденды.
– На торгах было реализовано имущество, закрепленное за подведомственным министерству учреждением Распорядительная дирекция имущества Республики Крым, на сумму свыше 12 миллиардов рублей, – отметили в Минимущества.
Более 3 миллиардов рублей – поступления в бюджет в виде налога на прибыль и НДС от продажи имущества.