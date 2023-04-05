Крымские поселки Николаевка и Курортное попали в топ-10 направлений для бюджетного отдыха на майские праздники

Николаевка привлекает туристов демократичными ценами на аренду жилья.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Два поселка Крыма вошли в рейтинг экономных направлений на майские праздники. Эксперты сервиса бронирования жилья Твил.ру выяснили, что в пгт Николаевка и Курортном можно очень дешево снять номер в гостинице или гостевом доме.
- Среди самых экономных направлений, где туристы могут провести майские праздники, на первом месте оказался поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи проживания - 700 рублей. На втором месте крымский курорт Николаевка, а на третьем - Барнаул, Алтайский край, - отметили аналитики.
Курортному досталось почетное 5 место.
Топ-10 самых экономных направлений для путешествий на майские праздники (средняя стоимость в рублях ночи):
Дедеркой, Краснодарский край - 700
Николаевка, Крым - 1000
Барнаул, Алтайский край - 1125
Кучугуры, Краснодарский край - 1300
Курортное, Крым - 1400
Саратов, Саратовская область - 1603
Рыбинск, Ярославская область - 1750
Приморско-Ахтарск, Краснодарский край - 1781
Архангельск, Архангельская область - 1838
Сириус, Краснодарский край – 1944.
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