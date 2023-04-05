Крымские поселки Николаевка и Курортное попали в топ-10 направлений для бюджетного отдыха на майские праздники

Николаевка привлекает туристов демократичными ценами на аренду жилья. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Два поселка Крыма вошли в рейтинг экономных направлений на майские праздники. Эксперты сервиса бронирования жилья Твил.ру выяснили, что в пгт Николаевка и Курортном можно очень дешево снять номер в гостинице или гостевом доме.

- Среди самых экономных направлений, где туристы могут провести майские праздники, на первом месте оказался поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи проживания - 700 рублей. На втором месте крымский курорт Николаевка, а на третьем - Барнаул, Алтайский край, - отметили аналитики.

Курортному досталось почетное 5 место.

Топ-10 самых экономных направлений для путешествий на майские праздники (средняя стоимость в рублях ночи):

Дедеркой, Краснодарский край - 700

Николаевка, Крым - 1000

Барнаул, Алтайский край - 1125

Кучугуры, Краснодарский край - 1300

Курортное, Крым - 1400

Саратов, Саратовская область - 1603

Рыбинск, Ярославская область - 1750

Приморско-Ахтарск, Краснодарский край - 1781

Архангельск, Архангельская область - 1838

Сириус, Краснодарский край – 1944.

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