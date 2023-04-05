В Крыму выпускники чаще всего выбирают на ЕГЭ обществознание и биологию

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Помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, в Крыму выпускники выбирают обществознание, биологию и географию. Об этом сообщила заместитель директора Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.

По ее словам, чаще всего выпускники сдают обществознание. Этот предмет выбрали около 4 тысяч человек. Еще две тысячи 11-классников решили сдавать биологию. Типакова также отметила, что 1100 выпускников будут сдавать информатику. В прошлом году желающих было на 300 человек меньше.

Кроме того, по 12 тысяч девятиклассников собираются сдавать географию и обществознание. Еще более 9 тысяч человек выбрали биологию.

Типакова отметила, что на ЕГЭ зарегистрировались 9 740 человек.

– Выпускников этого учебного года - 8 915, выпускников прошлых лет – 657 человек, выбравших среднее профессиональное образование - 114 человек и тех, кто не прошел государственную аттестацию в предыдущие годы, – 54 человека, – цитирует заместителя директора агентство РИА Новости Крым.

В основной период сдачи ЕГЭ, который пройдет с 26 мая по 1 июля, в Крыму отроют 61 пункт для поведения экзаменов. Для этого привлекут около 4 тысяч педагогов.