На автобусной остановке в Крыму скончался пожилой мужчина с рыжими усами

Тело пожилого мужчины было найдено на автобусной остановке "Солнышко". Фото: ОМВД России по городу Евпатория

Полиция Евпатории устанавливает личность мужчины, тело которого было найдено на автобусной остановке «Солнышко» на трассе Евпатория-Симферополь. Смерть мужчины медики констатировали 12 марта. Документов при нем не было.

- Приметы трупа: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, славянской внешности, волос седой короткий, брови рыжие, имеются усы рыжие с проседью, короткая борода седая, - сообщает ОМВД России по Евпатории.

Мужчина был одет в вязанную черную шапку и такого же цвета матерчатую куртку с капюшоном, флисовую пайту, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто может помочь следствию, просят звонить по телефонам +7 978 773-48-91 или 102.

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