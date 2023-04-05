Гоцанюк и Афанасьев проверили работу по благоустройству Симферополя

Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев проверили работу по благоустройству столицы региона и микрорайона Каменка. Об этом сообщили в пресс-службе премьера республики.

Гоцанюк и Афанасьев осмотрел ряд улиц Симферополя и микрорайон Каменка.

– Общались с председателями домов и жителями, выяснили проблемные вопросы, которые будут решаться администрацией города и профильными министерствами, – отметил руководитель крымского правительства.

Гоцанюк рассказал, что на улице Севастопольской в центре, а также в дворах регулярно обрезают сухостои и старые деревья.

– Проделанная работа позволит сделать территории улучшенными, – подчеркнул крымский премьер.

Гоцанюк также осмотрел благоустройство территорий на улице Киевской, Ракетной, Никанорова и других. Так, на улице Любимая по просьбе жителей убрали мусор. Глава Совмина заверил, что такая работа будет проводиться регулярно на всех симферопольских улицах.

– В микрорайоне Каменка на улице Пахотная, 1 осмотрел территорию многоквартирного дома. Проведена уборка территории, но есть проблемные вопросы, в частности, разрушилась беседка, необходимо также улучшить качели, – рассказал Гоцанюк.

Он добавил, что на пруде в районе радиорынка на улице Объездной благоустраивают территории.