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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:59

Двое крымчан требовали у мужчины 300 тысяч и угрожали побоями

Их могут посадить на семь лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 18-летнего и 23-летнего жителей Ленинского района подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился симферополец. Мужчина рассказал, что два человека угрожали ему применением физической силы, требуя 300 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Ленинского района. Молодые люди рассказали, что придумали схему, как можно заработать.

– От потерпевшего они затребовали передачи денег за поврежденное имущество, за которое они якобы уже возместили ущерб хозяину, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Согласно законодательству, фигурантам грозит до семи лет.