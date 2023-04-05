Поезд «Мурманск – Севастополь» начнет курсировать 1 мая

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

1 мая начнет курсировать скорый поезд №183/184 «Таврия» сообщением Мурманск – Севастополь. В этом году он будет отправляться с начальных станций маршрута один раз в неделю по четвергам из Мурманска и по понедельникам из Севастополя.

– Поезд отправится в первый рейс из Севастополя 1 мая, из Мурманска – 4 мая, – цитирует Крымская газета пресс-службу перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Второй год подряд в состав поезда включены вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь. Эти поезда начнут ходить из Севастополя 1 мая, из Архангельска – 5 мая.

Поезд будет ходить до конца сентября. Продажи билетов до станций, расположенных в Крыму, и в обратном направлении начинаются за 90 суток.

Ранее стало известно, что перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на месяц раньше запустит поезд из Смоленска в Симферополь. Первый поезд отправится в рейс 29 апреля из Симферополя. Тогда же в его составе начнут курсировать беспересадочные вагоны до Белгорода. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны.

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