В Крыму более 200 тысяч человек прошли диспансеризацию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первый квартал 2023 года более 200 тысяч жителей Крыма прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

– Диспансеризацию в Крыму прошли 90 608 человек, углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции прошли еще 8 346 человек, – рассказал заместитель главы ведомства Антон Лясковский.

Чиновник также добавил, что 106 650 крымчан прошли профилактические медосмотры.

– 11 938 работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, прошли обязательный периодический медицинский осмотр», – сообщил замминистра.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», доля крымчан, проходящих медосмотры, в 2023 году должна составить 54,2% от численности населения республики. В Минздраве уточнили, что это 1 027 845 человек. На сегодняшний день годовой план удалось выполнить на 21,2%.

Напомним, что диспансеризацию в 2023 году могут пройти граждане, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также граждане старше 40 лет. Углубленную диспансеризацию следует пройти всем переболевшим COVID-19 спустя два месяца после выздоровления. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.