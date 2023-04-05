Константинов: ослаблять контроль на Крымском мосту не будут

Фото: Инфоцентр Крымский мост

Вопрос ослабления контроля на Крымском мосту во время курортного сезона не обсуждается. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Никто не обсуждает вопрос о том, чтобы ослабить контроль, – сказал он в эфире телеканала «Вести. Крым».

По его словам, процедура досмотра должна стать более эффективной, чтобы ожидание не превращалось в пытку для людей.

– Иначе не будет сезона, – добавил Константинов.

Он добавил, что туризм очень важен для Крыма, поскольку много отраслей экономики региона переплетено с отдыхом. Председатель Госсовета добавил, что в республике нет ни одной семьи, которая бы так или не иначе не зависела от курортов. Поэтому, по словам Константинова, проведение сезона на уровне 2022 года было бы уже хорошим результатом.