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НовостиОбщество5 апреля 2023 15:47

Хуснуллин: Крым и Севастополь оказали большую помощь новым регионам РФ

Речь идет о технических, кадровых и других вопросах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства России

Фото: пресс-служба правительства России

Крым и Севастополь оказали большую помощь новым российским регионам. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

По его словам, в кратчайшие сроки удалось построить и отремонтировать более 300 километров дорог, связывающих Крым с Ростовской областью. Благодаря этому была получена независимая транспортная магистраль, кроме Крымского моста

– Большая работа по оказанию помощи новым регионам – технической, транспортной, организационной, кадровой – была оказана Крымом и Севастополем, – сказал зампред федерального правительства на заседании Совета безопасности РФ с участием главы государства Владимира Путина.