В Севастополе бомж ударил топором по голове пенсионерку и сел на восемь лет

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В Севастополе 65-летнего мужчину без определенного места жительства признали виновным в разбое и приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 6 ноября в селе Верхнесадовое. Пьяный мужчина ворвался в дом на улице Дачной, где жила женщина 1943 года рождения. Своего согласия на его визит пенсионерка не давала.

– Там он потребовал у пенсионерки деньги, а получив отказ, ударил ее топором по голове, забрал денежные средства из ее сумки и скрылся с места преступления, – рассказали в прокуратуре.

В результате женщина получила тяжкий вред здоровью. Нападавшего задержали. Суд приговорил бездомного к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.