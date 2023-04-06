В Феодосии нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Накануне, 5 апреля, в городском округе Феодосия пиротехники МЧС России обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Так, на горе Тепе-Оба был обнаружен артиллерийский снаряд АС-122. На улице Поперечной нашли мину ММ-50.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – говорится в сообщении.

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