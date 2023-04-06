Несмотря на мощную антироссийскую пропаганду, население западных стран начинает вникать в происходящее и оценивать действия своих властей Фото: Анна САДОВНИКОВА

Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что несколько семей из ФРГ хотят переехать в Крым. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Крым едут как живущие в ФРГ россияне, так и коренные немцы.

– Одна из семей уже приехала в Крым с целью получить информацию, как перебраться сюда жить, – сказал Гемпель.

Он отметил, что граждане Германии видят в России защитницу традиционных ценностей. Несмотря на мощную антироссийскую пропаганду, население западных стран начинает вникать в происходящее и трезво оценивать действия своих властей.

В апреле прошлого года Гемпель назвал гонения на русскоязычных в европейских странах развалом псевдодемократии. Парламентарий тогда подчеркнул, что спецоперация по денацификации Украины должна быть доведена до конца, вне зависимости от реакции привыкших «загребать жар чужими руками» стран Запада.

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