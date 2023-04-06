В Ялте за 408 миллионов отремонтировали Советскую площадь

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов

В Ялте завершился капитальный ремонт площади Советской, на эти цели потратили более 408 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Площадь Советскую отремонтировали по нацпроекту «Жилье и городская среда». Площадь территории превысила 20 тысяч квадратных метров.

– Под площадью переложены инженерные коммуникации, построены технические помещения для обслуживания фонтана, проведена облицовка плиткой, установлены малые архитектурные формы в виде удобных лавочек и теневых навесов, смонтированы светильники, видеонаблюдение и высажены зеленые насаждения, – сообщили в управлении.

Основной изюминкой проекта стал фонтан. Он является важным центральным элементом площади. В северной части, вдоль Дома торговли появился амфитеатр и полноценная зеленая зона. На новой сцене планируют проводить концерты, а также праздничные мероприятия. На площади высадили многолетние деревья. Там создали многоярусные миксбордеры в зеленых островках. Для этого были использованы характерные для Крыма кустарники и многолетники.

В южной части площади сохранили существующую классическую планировку и места отдыха в тени. Центральная часть площади осталась свободной. Там собираются проводить культурно-массовые мероприятия и фестивали. Кроме того, это будет место для отдыха и встреч под старинными платанами.

– Общая стоимость выполненных работ составила свыше 408 миллионов рублей, – сообщили в управлении.