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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:34

У двух ялтинцев за отказ сносить самострои хотят отобрать землю

В дальнейшем эти участки планируют продать
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте через суд хотят истребовать в пользу города два участка, владельцы которых отказались сносить самострои. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

Градоначальница отметила, что оба иска находятся в суде. Глава администрации пояснила, что в Ливадии незаконно возвели пристройку, а в Симеизе – пятиуровневое строение. В обоих случаях суды приняли решения о сносе. Однако владельцы отказались их выполнять. Поэтому администрация подала судебные иски.

– По удовлетворении исков администрации земельные участки переходят в муниципальную собственность, и сносы незаконных объектов будут организовываться за счет их продажи, – отметила Павленко.

Глава Ялты в очередной раз призвала владельцев незаконных объектов демонтировать самострои самостоятельно.

– Либо администрация снесет за ваш счет, – заключила Павленко.