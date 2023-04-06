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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:19

Аксенов объявит выговор главе госкомитета молодежной политики

Зинченко не предоставил в срок информацию об эффективном исполнении субсидий
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Председателю Государственного комитета молодежной политики Крыма Алексею Зинченко объявят выговор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Будет объявлен выговор председателю Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, – сообщил он.

Как пояснил Аксенов, поводом для выговора Зинченко стало то, что руководитель комитета не предоставил в срок информацию об эффективном исполнении субсидий. Их выделили в рамках госпрограммы реализации молодежной политики в Крыму.

Глава республики назначил Зинченко председателем госкомитета в конце июля прошлого года.