В Симферополе изменилось расписание движения автобусов №18 и №95

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе изменилось расписание движения автобусных маршрутов №18 и №95. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание на изменения в расписании движения по автобусным маршрутам №18 «Дворец водных видов спорта — пл. Амет — Хана Султана» и №95 «ул. Гурзуфская – Битумное», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Жителям и гостям города стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50