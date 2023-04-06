Одну из троп Ялтинского заповедника закрыли для посещения из-за угрозы обвалов

Штангеевскую тропу закрыли из-за угрозы обвалов. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Штангеевскую тропу в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для посещения. Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», участок от реки Учан-Су до горы Ставри-Кая представляет угрозу для туристов.

- Угрозу безопасности создают большие объёмы нависающих над тропой камней с высокой вероятностью обвалов, - сообщили в дирекции заповедников.

Над тропой нависают опасные камни. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Подняться до скалы Ставри-Кая можно по Боткинской тропе, вернуться назад тем же путем. Кроме того открыта для туристов Таракташская тропа.

Отметим, Штангеевская тропа была создана в конце XIX века и стала первой туристской тропой в России. Она начинается от 7 километра автодороги Ялта-Бахчисарай и поднимается через лесные массивы крымской сосны. Тропа получила свое название в честь ялтинского врача, специалиста по туберкулезу Фёдора Штангеева. Ее протяженность — 2,6 километра.

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