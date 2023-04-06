В Крыму запустят 75 новых станций мобильной связи

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Крымский оператор связи «К-Телеком» планирует запустить в эфир 75 новых базовых станций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб.

По его словам, к курортному сезону построят новые станции и модернизируют существующие. Министр подчеркнул, что это позволит значительно улучшить качество связи. «К-Телеком» собирается запустить 75 новых станций. Они будут работать в ключевых курортных населенных пунктах Крыма.

– К сезону дополнительные объекты связи появятся на ЮБК, в городах Саки, Евпатория и Судак. А 200 базовых станций в курортных городах и поселках Крыма модернизируют до стандарта 4G (LTE), – сообщил Трегуб.

Еще одна станция к лету появится на территории арт-кластера «Таврида-арт» возле Судака. Министр напомнил, что программа по улучшению качества связи в Крыму продолжится до 2025 года.