Следком проверит информацию о нарушении прав супругов с ограниченными возможностями из Керчи

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям руководства управляющей компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю проводит проверку по информации из СМИ о нарушении прав супружеской пары из Керчи с ограниченными возможностями на доступную среду, а именно об отсутствии пандуса в многоэтажке, где они проживают. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– В ходе мониторинга СМИ в эфире одного из республиканских телеканалов выявлен сюжет, в котором сообщается об отсутствии пандуса в многоэтажном доме города Керчи. Жительница дома, которая передвигается в инвалидном кресле, вот уже три года не может выйти из квартиры. Ее пожилой супруг также с трудом передвигается с помощью ходунков, – говорится в сообщении.

Супруги ранее обращались в свою управляющую компанию, однако в установке пандуса или подъемника им было отказано.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям руководства управляющей компании.

– Будут установлены обстоятельства по изложенной ситуации и с привлечением представителей администрации приняты меры к восстановлению нарушенных прав жительницы Керчи, – добавили в региональном Следкоме.

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