Крымский шахматист Карякин стал членом Общественной палаты РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин вошел состав Общественной палаты России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

– Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц:… Карякин С.А., гроссмейстер России, сопредседатель Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», – говорится в документе.

Кроме того, согласно президентскому указу, в состав ОП, в частности, вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, писатель Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и многие другие.

Напомним, Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила от игр гроссмейстера из Крыма Сергея Карякина. Такое решение принято из-за заявлений спортсмена о спецоперации на Украине.Карякин не сможет принять участие в турнире претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов решил поддержать соотечественника и заявил, что Карякин – правильный человек и настоящий патриот.

СПРАВКА «КП»

Сергей Карякин – 32-летний уроженец Симферополя. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу. . В матче за звание чемпиона мира в 2016 году уступил Магнусу Карлсену. Заслуженный мастер спорта России, награжден орденом «За заслуги» III степени.