Крупный пожар произошел ночью на территории птицефабрики под Симферополем

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В ночь на 7 апреля на территории птицефабрики в селе Перово под Симферополем произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– 06 апреля в 21:08 поступило сообщение о возгорании на территории бывшей птицефабрики по адресу: Симферопольский район, село Перово. По прибытии на место было выявлено, что произошло возгорание заброшенного неэксплуатируемого строения, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В тушении были задействованы 20 человек и пять единиц техники. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В 22:35 возгорание было локализовано, в 02:00 - полностью ликвидировано.

О пострадавших не сообщается.

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