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НовостиЗдоровье7 апреля 2023 7:06

В Крыму за сутки выявили 78 новых случаев заболевания COVID-19

Летальных случаев нет
Дмитрий Коренев
В ковид-стационары госпитализированы 23 человека

В ковид-стационары госпитализированы 23 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 23 человека. Об этом утром 7 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 34 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 214 993 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 207 296 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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