За три года в Крыму восстановят объекты культуры, пострадавшие от потопов в 2021 году

Фото: ВКИКМЗ

В течение трех лет в Крыму восстановят объекты культурного наследия, которые пострадали от потопов летом 2021 года. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.

По его словам, на эти цели выделили средства из федерального бюджета. В настоящее время проекты проходят экспертные заключения.

– Объектов, которые пострадали два года назад много. Все они будут приведены в порядок в течение 1-3 лет, – сказал Волков в эфире радио «Спутник в Крыму».

Так, в Керчи речь идет об объектах культурного наследия «Жилой дом XIX века по ул. Театральной, 36», Мелек-Чесменском и Царском курганах, античном склепе Деметры. В Ялте реставрируют киносъемочную базу XIX века. Волков отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в керченском мемориальном комплексе «Аджимушкай». Депутат подчеркнул, что там возможно обрушение. Он добавил, что этот объект будут реставрировать в первую очередь.

Напомним, в Крыму заключили контракты на проектирование и ремонт 21 объекта культурного наследия, которые пострадали при подтоплениях в 2021 году. По распоряжению федерального правительства республика получила из резервного фонда 81,9 миллиона рублей. Эти деньги потратят на заключение контрактов по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта на пяти объектах культуры. Кроме того, часть суммы уйдет на разработку научно-проектной документации на проведение реставрационных работ на 16 объектах культурного наследия. Сам же работы начнутся после того, как будут получены положительные заключения экспертизы.