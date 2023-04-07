«Торговли не будет»: в центре Симферополя исчезли цветочные ларьки

Что появится на месте цветочных ларьков, пока неизвестно Фото: Надежда ДАЦЮК

У владельцев цветочных бутиков в подземном переходе на площади имени Ленина в Симферополе истекли договоры на продажу, сообщили КП-Крым в местной администрации.

6 апреля многих жителей Симферополя удивили изменения в подземном переходе на площади имени Ленина. Еще утром там продавали букеты цветов, а вечером того же дня все завесили черной клеенкой.

Как удалось узнать КП-Крым в пресс-службе местной администрации, у владельцев магазинов истекли договоры на продажу, поэтому в переходе на площади Ленина о покупке цветов можно забыть навсегда.

- Договоры истекли, в этом переходе торговли не будет, - отметил пресс-секретарь администрации Андрей Черниченко. - На сегодня речь только об этом переходе. Никакие проверки не идут, просто есть договорные отношения, на их основании люди ведут торговую деятельность в подземных переходах.

Сейчас все магазины завешаны черными клеенками Фото: Надежда ДАЦЮК

Что появится на месте цветочных ларьков, пока неизвестно. Сейчас все магазины завешаны черными клеенками, а продавцы разбирают свои рабочие места.