Трое ялтинцев украли у дольщиков 24 миллиона рублей

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В Ялте троих местных жителей обвиняют в мошенничестве в отношении 78 дольщиков, общая сумма ущерба составила 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Злоумышленники действовали от имени жилищно-строительного кооператива. С 2014 по 2018 год они заключали договоры с людьми, которые хотели купить жилье. Ялтинцы получали от них деньги. При этом обвиняемые обещали людям, что те вскоре станут собственниками жилья.

– Для убеждения потенциальных покупателей в законности своей деятельности обвиняемые демонстрировали «продаваемые» квартиры, а также предоставляли документы о правах на земельный участок, – отметили в МВД.

Ялтинцы возвели на арендованных участках пять домов, еще три объекта они не достроили. Однако получить жилье дольщики не смогли. Дело в том, что у застройщика не было разрешительных документов на строительство. Кроме того, сообщники обещали пайщикам возвести еще один дом.

В общей сложности потерпевшими стали 78 человек. Это были крымчане и жители других российских регионов. Общая сумма ущерба превысила 24 миллиона рублей. В МВД отметили, что предварительное расследование завершено.

– Однако в связи с поступлением в полицию заявлений от ранее не обращавшихся потерпевших по указанным фактам возбуждены новые уголовные дела по аналогичным обстоятельствам. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, двум другим – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – добавили в ведомстве.