Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 8 апреля, Симферополь встал в восьмибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Так, пробка образовалась на улице Севастопольской на участке от Трубаченко до парка Шевченко. Движение также парализовано на участках улиц Русской и Балаклавской. Кроме того, сложная ситуация на Красноармейской и Козлова. Серьезные пробки наблюдаются на проспекте Кирова, а также на улицах Ленина и Александра Невского. Заторы образовались на проспекте Победы, Евпаторийском шоссе, а также на улицах Киевской, Кечкеметской и Глинки. Пробки имеются и на Объездной дороге.