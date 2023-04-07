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НовостиОбщество7 апреля 2023 15:02

Симферополь встал в восьмибалльных пробках

Заторы образовались в различных частях города
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 8 апреля, Симферополь встал в восьмибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Так, пробка образовалась на улице Севастопольской на участке от Трубаченко до парка Шевченко. Движение также парализовано на участках улиц Русской и Балаклавской. Кроме того, сложная ситуация на Красноармейской и Козлова. Серьезные пробки наблюдаются на проспекте Кирова, а также на улицах Ленина и Александра Невского. Заторы образовались на проспекте Победы, Евпаторийском шоссе, а также на улицах Киевской, Кечкеметской и Глинки. Пробки имеются и на Объездной дороге.