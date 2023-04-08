В Керчи родителей-участников СВО освободили от платы за детский сад

Родителей-участников СВО освободили от платы за детсады в Керчи. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Керчи родителей, которые принимают участие в специальной военной операции, освободили от платы за детские сады. Соответствующее решение прописано в постановлении администрации.

- Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми… участников специальной военной операции, - говорится в постановлении.

Кроме того, не взимается плата за услуги детсадов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, а также детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми с туберкулезной интоксикацией.

Напомним, с 1 апреля в Керчи повысили оплату за услуги детских садов. За день пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет придется заплатить 181, 56 рублей, что на 41 рубль больше прежнего тарифа, установленного еще в 2018 году.

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