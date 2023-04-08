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НовостиОбщество8 апреля 2023 14:42

Часть Керчи останется без воды 11 апреля

Это связано с работами на магистральном водоводе
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Район Аршинцево в Керчи останется без воды 11 апреля

Район Аршинцево в Керчи останется без воды 11 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Керчи 11 апреля останется без воды. Как сообщает керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма», водоснабжение будет ограничено в районе Аршинцево. Это связано с работами на магистральном водоводе.

- Ориентировочно с 08-00 до 20-00 будет снижено давление воды, возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения, - сообщили на предприятии.

Без воды останутся жители домов с нечетной нумерацией по улицам Л. Толстого и Орджоникидзе, а также улицы Героев и прилегающие к ней улицы и переулки.

Кроме того, будет ограничено водоснабжение района Партизанский от Феодосийского шоссе, улицы Мичурина, Науменко, Восточной, а также прилегающие к ним улицы и переулки. И района Новый и Гидрострой (ул. Главная, ул. Юзобинская, ул. Объездная, а также прилегающие к ней улицы и переулки).

ГУП «Вода Крыма» организует подвоз воды жителям.

График подвоза воды, опубликованный ГУП РК "Вода Крыма".

График подвоза воды, опубликованный ГУП РК "Вода Крыма".

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