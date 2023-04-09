В Крыму в рамках акции «Посади свое дерево жизни» чиновники высадили более 23 тысяч деревьев

Фото: Telegram-канал Владимира Константинова

8 апреля в Крыму прошла акция «Посади свое дерево жизни» в рамках проекта «Чистый Крым». Как сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, благодаря мероприятию на полуострове появилось больше 23 тысяч саженцев, которые посадили чиновники и общественники.

Еще в прошлом году количество кустарников доходило до 13 тысяч, а в этом - их стало на 10 тысяч больше.

- Это очень большое количество, значимый эффект. Это не какая-то PR-акция, а масштабное озеленение Крыма, - отметил Константинов.

По его словам, в скором времени количество высаживаемых деревьев увеличится до 50 тысяч. Для этого нужно будет проводить акцию два раза в год.

- Во время посадочной страды, мы преобразим Крым за 5 лет до неузнаваемости. И это будет делом общенародным, - добавил спикер Госсовета.

Заметим, проект по высадке деревьев на полуострове продолжается второй год. В этом году в акции приняли участие около девяти тысяч человек, которые посадили саженцы и кустарники более, чем на 400 локациях.