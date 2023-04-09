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НовостиОбщество9 апреля 2023 9:03

В Крыму 9 апреля температура воздуха поднимется до +17 градусов

Календарная весна заступает на свой пост
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В крымской столице ожидается небольшая переменная облачность

В крымской столице ожидается небольшая переменная облачность

Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце недели в Крым, наконец-то, пришла теплая весна. Как сообщили в региональном гидрометцентре, 9 апреля на полуострове потеплеет до +17 градусов.

- В воскресенье в Крыму без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2…7; днем 12…17; в горах +6…11, - уточнили синоптики.

Также синоптики добавили, что в крымской столице ожидается небольшая переменная облачность, однако никаких осадков не ожидается. Днем столбики термометра поднимутся до +15...17 градусов тепла.