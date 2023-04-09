В Симферополе может появиться современный онкологический диспансер

Фото: Сергей Аксенов/Telegram-канал

В Крыму планируют построить инновационный онкологический диспансер. Он будет находиться в Симферополе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Данное предложение в скором времени будет вынесено на рассмотрение в федеральный центр.

- Подняли тему строительства нового современного онкологического диспансера в Симферополе. Сейчас в республике прорабатывается соответствующее предложение, которое будет вынесено в федеральный центр на рассмотрение. Благодарю Михаила Альбертовича за его участие и постоянное внимание к сфере здравоохранения Республики Крым, - отметил он в своем Telegram-канале.

Во время рабочей встречи также были подняты вопросы по реализации национального проекта «Здравоохранение» на полуострове и оказание медицинской помощи жителям Запорожской и Херсонской областей.