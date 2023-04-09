После Пасхи в Крым придет настоящее потепление до 20 градусов

В этом году Пасху будут праздновать 16 апреля Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

После Паски в Крыму придет сильное потепление. По прогнозам синоптиков центра погоды «ФОБОС», температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла.

Как сообщил ведущий специалист центра Евгений Тишковец РИА Новости, стабильное повышение температуры стоит ждать после 16 апреля.

- С наступлением Пасхи весна развернется по полной программе и по всем фронтам будет наступать потепление. В дневные часы ожидается как минимум +15…20 градусов, то есть тепло пойдет по большей части европейской территории России и, конечно, в Крыму. Это будет неким рубиконом, когда можно будет уже сменить гардероб, - отметил он.

Заметим, в этом году Пасху будут праздновать 16 апреля. По распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, 16 и 17 апреля на полуострове объявлены нерабочими.