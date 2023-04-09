Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил силы ПВО с праздником

Фото: Сергей Аксенов / Telegram-канал

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил войска противовоздушной обороны (ПВО) с профессиональным праздником. В своем своем Telegram-канале он также поблагодарил военных за контроль пространства над полуостровом.

- Наша страна обладает мощной и современной системой противовоздушной обороны. Гордость отечественного ОПК - зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», признан лучшим в мире по скорости и дальности поражения целей, - отметил он.

По его словам, силы войск вносят огромный вклад в проведении специальной военной операции. Они прикрывают все важные объекты Крыма с воздуха и защищают от атак.

- Крымчане благодарны воинам ПВО, которые обеспечивают контроль воздушного пространства над нашим полуостровом, проявляют высокий профессионализм, мужество и бдительность, - также добавил Аксенов.