В Симферополе 10 апреля отключат электричество на 25 улицах

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 апреля в Симферополе частично отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 25 улиц, 2 переулка, проспект и тупик.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в ресурсоснабжающей компании.
Где не будет света в Симферополе 10 апреля 2023:
улица Пушкина, 36, 42/2-46 ;
улица Желябова, 50, 52;
проспект Кирова, 2;
улица Козлова, 1, 3
улица Объездная, 6;
переулок Лавандовый, 1;
улица Куйбышева, 227, 217
улица Авиационная, 32, 58;
улица Металлистов, 58;
улица Парижская, 2-20 , 1-15 ;
улица Поселковая, 2-18 , 1-29 ;
переулок Поселковый, 4-8 , 1-9 ;
тупик Поселковый, 2-30 ;
улица Объездная, 11;
улица Стадионная, 2-38 , 1-53 ;
улица Южная, 12, 1-59 ;
улица Каховская, 2-14 , 1-5 ;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;
улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;
улица Народная, 66-78 , 53-101 ;
улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19.
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