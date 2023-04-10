Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 6:59

В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Паромная переправа продолжает работать
Дмитрий Коренев
10 апреля в Керченском проливе ожидается сильный ветер

10 апреля в Керченском проливе ожидается сильный ветер

Фото: Евгения ГУСЕВА

10 апреля в Керченском проливе ожидается сильный ветер, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся с 14:00-17:00 усилением ветра до 12-17 м/сек, – говорится в сообщении.

По данным Минтранса, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы, с ночи на 9 октября по 10 апреля через пролив в обе стороны перевезли 123 608 пассажиров, 99 117 единиц автотранспорта и 12 404 железнодорожных вагона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50