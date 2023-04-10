В ДТП с двумя иномарками под Симферополем пострадала женщина

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 10 апреля, в Симферопольском районе столкнулись Kia Ceed и Renault Fluence, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 7.40. Молодой человек 1997 года рождения ехал за рулем Kia по автодороге Симферополь – Севастополь – Каштановое. Неподалеку от Константиновки иномарка выехала влево и врезалась во встречный Renault.

В результате ДТП пострадала женщина 1950 года рождения. Она находилась в салоне Renault Fluence. Пассажирку иномарки увезли в больницу.

– Количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, – отметили в МВД.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.