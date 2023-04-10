В Симферополе перекроют ряд улиц 13 апреля

На указанных участках будет дежурить эвакуатор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ряд улиц Симферополя частично перекроют 13 апреля из-за проведения торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

– В связи с проведением в Симферополе торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, движение по ряду улиц Симферополя будет ограничено. Ограничение движения вводится 13 апреля с 07:00 часов до 12:00, – говорится в сообщении.

В частности, будет перекрыт участок улицы Серова от Александра Невского до Екатерининской. Также перекроют участок улицы Павленко от Александра Невского до парка Гагарина.

– Парковка транспортных средств на данных участках также будет запрещена. Кроме того, 13 апреля с 07:00 до 12:00 будет организовано дежурство машины эвакуатора по указанным участкам улиц, – добавили в пресс-службе.

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