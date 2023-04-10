Путин поручил приблизить доходы крымчан к среднероссийским

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил сократить отклонение доходов жителей Крыма и Севастополя от среднероссийских. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

– Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области, – говорится в документе.

Это поручение дано федеральному правительству, а также органам государственной власти Крыма и Севастополя. Ответственные за это поручение – премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Доложить президенту о принятых мерах необходимо до 1 сентября.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в январе 2023 года составляла 63 260 рублей. В Крыму этот показатель составлял 41 625 рублей, а в Севастополе – 42 560. Жители Краснодарского края в среднем получали 48 585 рублей. В Ростовской области средняя зарплата составляла 45 471 рубль.