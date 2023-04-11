В Евпатории купят 11 квартир для детей-сирот

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В 2023 году в Евпатории планируют купить 11 квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Евпатории Елена Демидова отметила, что каждый год власти курорта заключают соглашение с Министерством образования, науки и молодежи Крыма. По нему город получает субсидии на покупку жилья для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Демидова напомнила, что в 2022 году купили 11 квартир.

– Столько же приобретем и в этом году, – заверила глава администрации.