Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 12:15

В Евпатории купят 11 квартир для детей-сирот

Столько же было приобретено в 2022 году
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Евпатории планируют купить 11 квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Евпатории Елена Демидова отметила, что каждый год власти курорта заключают соглашение с Министерством образования, науки и молодежи Крыма. По нему город получает субсидии на покупку жилья для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Демидова напомнила, что в 2022 году купили 11 квартир.

– Столько же приобретем и в этом году, – заверила глава администрации.