В Крыму за сутки выявили 63 новых случая заболевания COVID-19

За сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализирован 21 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 63 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализирован 21 человек. Об этом утром 12 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 47 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 215 295 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 207 655 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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