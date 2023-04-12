Крымчанин сел на 3,5 года за стрельбу в полицейских

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алуште 35-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел 17 сентября. Пьяный мужчина ехал за рулем Volkswagen Passat. В районе поселка Утес машину попытался остановить инспектор ДПС. Однако водитель проигнорировал это требование, и полицейские погнались за иномаркой. Силовикам удалось остановить Volkswagen.

– Злоумышленник через открытое окно автомобиля выстрелил в сторону сотрудников полиции из травматического пистолета, после чего скрылся в лесном массиве, – рассказали в прокуратуре.

Во время задержания крымчанин оказал сопротивление полицейским. Мужчина выстрелил в правоохранителя, и тот получил травмы. Суд приговорил жителя Алушты к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.