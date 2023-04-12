В Ялте маршрутка сбила на «зебре» 65-летнюю женщину

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 11 апреля, в Ялте «Газель» сбила 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в час дня. «Газель» ехала по автодороге Гончарное – Ялта. Около остановки «Таксопарк» водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу. На водителя завели административное дело.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. В надзорном ведомстве уточнили, что «Газель» ехала по маршруту №15.

– В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении.