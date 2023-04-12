Ялтинец пойдет под суд за распространение детского порно

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В Ялте 56-летнего жителя Симеиза обвиняют в совершении 19 эпизодов половых преступлений против детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Крымчанину инкриминируют развратные действия, насильственные действия сексуального характера, а также незаконное распространение детского порно. Ялтинец зарегистрировался в одной из социальных сетей и начал знакомиться с детьми.

– С 2017 по 2022 годы он вел со школьницами и школьниками переписки на непристойные темы, рассылал фотографии интимного содержания, требуя от несовершеннолетних того же, – отметили в полиции.

В пресс-службе прокуратуры Крыма также добавили, что фигурант собирал порнографические материалы, которые затем распространял в сети. Об этих преступлениях узнали полицейские. Жителя Симеиза задержали и заключили под стражу. В прокуратуре сообщили, что уголовное дело направили в Ялтинский городской суд.