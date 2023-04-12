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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 10:24

В ДТП с двумя иномарками в Сакском районе пострадал один человек

Мужчину увезли в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Сакском районе столкнулись Opel Zafira и Nissan Almera, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 15.50 в селе Великое. Мужчина 1952 года рождения ехал за рулем Opel. В районе улицы Придорожной водитель решил выехать со второстепенной дороги на главную. При этом он не предоставил преимущество Nissan. Он ехал со стороны Евпатории по главной дороге. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель Nissan 1974 года рождения. Пострадавшего увезли в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в МВД.