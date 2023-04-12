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НовостиЭкономика12 апреля 2023 11:09

В Крыму собираются производить трансформаторы для самолетов SSJ

В республике планируется реализация ряда перспективных проектов, в том числе по импортозамещению
Дмитрий Коренев
В Крыму планируют реализовать целый ряд перспективных проектов, в том числе в области импортозамещения

В Крыму планируют реализовать целый ряд перспективных проектов, в том числе в области импортозамещения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму планируют реализовать целый ряд перспективных проектов, в том числе в области импортозамещения. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе отчета о работе Совмина за 2022 год в Госсовете Крыма.

– Среди предполагаемых направлений ремонт самолетов, производство трансформаторов для гражданских самолетов «Сухой Суперджет» и высокоточных устройств для комплексов контроля за наземной и надводной обстановкой, – передает его слова Крымское информационное агентство.

Гоцанюк добавил, что поддержка промышленных предприятий производится в том числе через Крымский региональный фонд развития промышленности. Капитализация фонда превышает 780 млн рублей.

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