В Крыму собираются производить трансформаторы для самолетов SSJ

В Крыму планируют реализовать целый ряд перспективных проектов, в том числе в области импортозамещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму планируют реализовать целый ряд перспективных проектов, в том числе в области импортозамещения. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе отчета о работе Совмина за 2022 год в Госсовете Крыма.

– Среди предполагаемых направлений ремонт самолетов, производство трансформаторов для гражданских самолетов «Сухой Суперджет» и высокоточных устройств для комплексов контроля за наземной и надводной обстановкой, – передает его слова Крымское информационное агентство.

Гоцанюк добавил, что поддержка промышленных предприятий производится в том числе через Крымский региональный фонд развития промышленности. Капитализация фонда превышает 780 млн рублей.

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