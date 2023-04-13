Погода на 13 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Ялте воздух прогреется до плюс 13 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 апреля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В четверг на полуострове еще вероятны локальные дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +12...+14°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, западный ветер 5-10 м/с., тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +12…+13°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +12…+14°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +11…+12°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +13…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +11…+12°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +13…+14°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +8…+10°.

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