В малых отелях Крыма прогнозируют загрузку не выше 20% на майские праздники

На майские праздники в Крыму бронируют отдых в отелях все больше крымчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Загрузка небольших отелей и гостевых домов Крыма на майские праздники не превысит 20%. Такие данные КП-Крым озвучила руководитель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее словам, большинство тех, кто бронирует отдых на майские – местные жители.

- Загрузка на майские слишком слабая, до 20%. Это касается малого бизнеса. Меньше всего загрузка на западном побережье, и мы понимаем почему. Такая же ситуация была и в прошлом году. На отдых едут в основном местные, материковые все-таки опасаются, не понимая ситуации в целом. И они бронируют в основном по принципу сегодня на завтра, - отметила Стамбульникова.

По словам представителя отрасли, в этом году отельеры практически не поднимали цены на отдых. При этом стоимость размещения может зависеть от даты: по будням действуют скидки, отдых в выходные обойдется дороже.

При этом билетов на поезда в Крым в преддверии майских праздников уже нет. Самыми востребованными датами стали последние числа апреля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50