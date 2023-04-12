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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:33

В малых отелях Крыма прогнозируют загрузку не выше 20% на майские праздники

Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
На майские праздники в Крыму бронируют отдых в отелях все больше крымчан

На майские праздники в Крыму бронируют отдых в отелях все больше крымчан

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Загрузка небольших отелей и гостевых домов Крыма на майские праздники не превысит 20%. Такие данные КП-Крым озвучила руководитель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее словам, большинство тех, кто бронирует отдых на майские – местные жители.

- Загрузка на майские слишком слабая, до 20%. Это касается малого бизнеса. Меньше всего загрузка на западном побережье, и мы понимаем почему. Такая же ситуация была и в прошлом году. На отдых едут в основном местные, материковые все-таки опасаются, не понимая ситуации в целом. И они бронируют в основном по принципу сегодня на завтра, - отметила Стамбульникова.

По словам представителя отрасли, в этом году отельеры практически не поднимали цены на отдых. При этом стоимость размещения может зависеть от даты: по будням действуют скидки, отдых в выходные обойдется дороже.

При этом билетов на поезда в Крым в преддверии майских праздников уже нет. Самыми востребованными датами стали последние числа апреля.

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